وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى يلتقي وزير خارجية سويسرا

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى أعضاء المجلس: سعد بن صالح السبتي، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، وكوثر بنت موسى الأربش.