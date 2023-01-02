مستشفى سليمان الحبيب يستأصل ورماً ضخماً بوزن "15" كجم لثلاثينية مع الحفاظ على الرحم

وقد أبانت النتائج وجود ورم ضخم داخل الرحم، ممتد إلى أعلى البطن بطول 50 سم، ضاغط على المعدة والحجاب الحاجز ويسبب الأعراض السابق ذكرها.. كما تبين أن النزيف الدموي المتقطع أدى إلى إصابة المريضة بالأنيميا، علاوة على الشعور بآلام حادة وانتفاخ وتورم متزايد بالبطن، وكذلك صعوبات في المشي والتنفس، وعدم القدرة على النوم وتناول الطعام بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مشاكل متعددة في الإخراج والتبول.