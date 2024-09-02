جامعة جازان تنظم محاضرة عن "الإرجاف وحكمه في الفقه وعقوبته"

نظمت جامعة جازان، ممثلة بكلية الشريعة والقانون بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، صباح اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان "الإرجاف مفهومه وحكمه في الفقه وعقوبته في النظام" قدمها وكيل كلية الشريعة والقانون للتطوير الدكتور أحمد عائل معافا.
جاء ذلك على مسرح كلية الفنون والعلوم الإنسانية بالمدينة الجامعية، بحضور المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور سنوي شراحيلي، وعميد كلية الفنون والعلوم الإنسانية الدكتور علي مشعوف، وعدد من طلبة الجامعة
وقال الدكتور سنوي شراحيلي: إن المحاضرة هي أولى البرامج المنفذة ضمن مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش واللقاءات الفكرية التوعوية التي وضعتها الجامعة ليتم تنفيذها في مختلف جهات وكليات الجامعة موجهة لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي.
وثمن لرئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، دعمه لبرامج التوعية الفكرية وإشادته بما تقدمه من برامج وفعاليات.
فيما أوضح مقدم المحاضرة الدكتور أحمد معافا، أهداف المحاضرة، مؤكدًا دور وجهود المملكة العربية السعودية في مجابهة الإرجاف والمرجفين، كما تحدث عن آفات العصر ومشكلاته الفكرية والسعي لمحاربتها وحماية المجتمع من سوءاتها وآثارها السلبية.
وأشار إلى أن الإرجاف يأتي على صور وأشكال كثيرة منها الإشاعات التي يهدف مروجوها إلى هز أركان المجتمع وكسر العلاقة المتينة بين أفراده وبين ولاة أمره؛ ما يسهل للمغرضين الدخول إلى نسيج المجتمع وإضعاف اللُحمة الوطنية وتعطيل الحركة التنموية والبناء والتطوير.
وبين أن على كل فرد من أفراد المجتمع أن يحارب تلك الأكاذيب ويقف سدًا مانعًا أمام انتشارها بعدم تصديقها، وقتلها وإيقاف انتشارها ومجابهتها.