جامعة جازان تنظم محاضرة عن "الإرجاف وحكمه في الفقه وعقوبته"

وأشار إلى أن الإرجاف يأتي على صور وأشكال كثيرة منها الإشاعات التي يهدف مروجوها إلى هز أركان المجتمع وكسر العلاقة المتينة بين أفراده وبين ولاة أمره؛ ما يسهل للمغرضين الدخول إلى نسيج المجتمع وإضعاف اللُحمة الوطنية وتعطيل الحركة التنموية والبناء والتطوير.