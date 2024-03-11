"سعد العتيبي": "يوم العلم" رمز خالد لوطن عظيم يُعانق السماء

بالإضافة إلى التقدم المستمر في مؤشرات الأداء لمختلف المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللذين يقودان بحكمة ورؤيةٍ نَيِّرَةٍ، مسيرة البناء والتطوير التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية وثقافية وتنموية عالمية.