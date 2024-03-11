"سعد العتيبي": "يوم العلم" رمز خالد لوطن عظيم يُعانق السماء

رفع عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي، اليوم الاثنين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة "يوم العلم".
وقال "العتيبي": "إن "يوم العلم" يُعد مناسبة وطنية تُخلّد ذكرى رمز عظيم يرفرف شامخًا في سماء المملكة العربية السعودية، حمل على عاتقه تاريخًا عريقًا، وقيمًا سامية، وإنجازاتٍ عظيمة، وحكايةً مجيدةً ترويها خيوطُه.
يحمل رُموزًا تدل على قيمٍ تُجسّدُ مبادئَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، بألوان ترمز إلى النماء والسلام والنقاء؛ بينما يرمز السيف إلى العدل والأمن، أما كلمة التوحيد فهي دليلٌ على المنهج السليم الذي أسست وسارت عليه بلادنا الغالية".
وأوضح "العتيبي"، أن "العلم السعوديّ" يُعدّ رمزًا للوحدةِ الوطنيةِ والشموخِ؛ حيث يجمعُ شملَ الشعبِ السعوديّ تحتَ رايةٍ واحدةٍ، تمثّلُ رمزًا لِقِيَمٍ ساميةٍ، ومبادئَ راسخةٍ عظيمة، ودلالاتٍ عميقةٍ، ترمزُ إلى رسالةِ السلامِ والإسلامِ التي قامتْ عليها بلادنا المباركة.
وعدَّ عضو مجلس الشورى، "يوم العلم" السعودي، فرصة لإحياء التراث والتاريخ العريق للمملكة، ومناسبة عظيمة للتعبير عن الانتماء القوي لجميع المواطنين؛ حيث يشكل رمزًا وطنيًا للاحتفاء بالمنجزات التي حققتها المملكة العربية السعودية في الماضي والحاضر.
وأيضًا للتذكير بعمق وشمولية رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لبناء مستقبلٍ مُشرقٍ نشهد خلاله تقدمًا تقنيًا، وجودة شاملة في مختلف الخدمات المقدمة.
بالإضافة إلى التقدم المستمر في مؤشرات الأداء لمختلف المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللذين يقودان بحكمة ورؤيةٍ نَيِّرَةٍ، مسيرة البناء والتطوير التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية وثقافية وتنموية عالمية.