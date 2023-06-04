تبوك.. "مزاد جادة الإبل" يسجّل صفقات تداول كبيرة بمشاركة أكثر من 500 مربٍ ومستثمر

وأوضح "نادي الإبل"، أن المهرجان وما سيحمل من فعاليات يأتي تجسيدًا لدوره في تعميق وتعزيز المورث الشعبي السعودي، واستقطاب المهتمين بالإبل، وإشراك المجتمع المحلي في فعالياته، إضافةً إلى دور المهرجان في إيجاد ميزة تنافسية داعمة للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإبل وتعزيز ثقافة المنطقة، مبينًا أن المزاد يهدف إلى إبراز القطاع وما يحمله من أصالة، وإحداث حراك اقتصادي وصقل الكوادر البشرية الوطنية، وتوسيع شريحة المتعاملين، وتنشيط حركة البيع والشراء، وصولًا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى المشاركات التي تم رصد ما يتجاوز الـ 13 مليون ريال من الجوائز لها، مع الأخذ في الاعتبار أن الفئات الداخلة في المنافسة تتمثل في (الجمل 30- الفحل المنتج- فردي دق- فردي الحيران- الحراير بفردي دق وجل والجمل 20 والفحل المنتج- الهجيج 20) وبالألوان الستة، مع اشتراط الوسم والشاهد ومنع الإيجار.