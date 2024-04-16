رئيس جامعة الملك خالد يعايد الطلاب الدوليين ورؤساء بعثاتهم

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، في إطار تعزيز الاندماج والتفاعل الثقافي في مجتمعها الأكاديمي، بالتعاون مع الإدارة العامة للطلاب الدوليين، صباح اليوم الثلاثاء، حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر المبارك 1445هــ للطلاب الدوليين، برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وبحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني، والمشرف على الإدارة العامة للطلاب الدوليين الدكتور محمد بن مفرح آل مرعي، وعدد من منسوبي الجامعة، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.