رئيس جامعة الملك خالد يعايد الطلاب الدوليين ورؤساء بعثاتهم

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، في إطار تعزيز الاندماج والتفاعل الثقافي في مجتمعها الأكاديمي، بالتعاون مع الإدارة العامة للطلاب الدوليين، صباح اليوم الثلاثاء، حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر المبارك 1445هــ للطلاب الدوليين، برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وبحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني، والمشرف على الإدارة العامة للطلاب الدوليين الدكتور محمد بن مفرح آل مرعي، وعدد من منسوبي الجامعة، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وقدم رئيس الجامعة التهاني والتبريكات للطلاب الدوليين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل الأخوي الفعال، ولاسيما أنهم يشكلون جزءًا حيويًّا من طلاب الجامعة.
وأضاف بأن جامعة الملك خالد تحتفل بفخر وسرور بضيوفها وضيوف المملكة العربية السعودية، الذين يشكلون جزءًا مهمًّا من مجتمعها الأكاديمي المتنوع.. تقديرًا للجهود التي يبذلها الطلاب الدوليون، وتثمينًا لتجاربهم الأكاديمية والثقافية.
وتابع "ابن دعجم": نحرص في جامعتنا على إقامة هذه الاحتفالات لترسيخ قيم الترابط والتعاضد بين الجميع، ولتعكس الروح الإيجابية والترابط الذي نفخر به في جامعتنا الغالية. مشيرًا إلى أن الجامعة أصبحت محطة تحقيق الطموح والشغف بالعلم، ووجهة للطلاب الدوليين من أنحاء العالم؛ إذ يضم مجتمع الجامعة ما يزيد على 2500 طالب وطالبة من 85 دولة من مختلف أنحاء العالم.
فيما عبّر الطلاب الدوليون عن سعادتهم وفخرهم بهذا الاحتفاء، مؤكدين أن ما يجدونه في الجامعة وفي السعودية من اهتمام ورعاية وفرص تعليمية وتدريبية مميزة يعكس ما تقدمه السعودية من خدمات وأعمال جليلة، وما تقوم به من جهود لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
يُشار إلى أن جامعة الملك خالد أعلنت مؤخرًا فتح باب التقديم من خلال منصة "ادرس في السعودية" على ثلاثة برامج تعليمية للطلاب الدوليين حتى 25 يونيو 2024م، تتمثل في الدبلوم المشارك لتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الإعداد اللغوي "عن بعد"، وبرنامج تأهيل معلمي اللغة العربية، وذلك ضمن جهودها في تحقيق استراتيجيتها 2030 لجعل الجامعة مركز جذب لدراسة الطلاب الدوليين، وهي الاستراتيجية الرامية إلى الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.