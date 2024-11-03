اللائحة الجديدة: لا يجوز تشغيل العامل الزراعي تشغيلاً فعليًّا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات

كشفت لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَنْ في حكمهم، التي طرحتها منصة استطلاع، العديد من النقاط حول تنظيم أحكام التعاقد بين طرفَيْ العلاقة، من أبرزها مكافأة نهاية الخدمة للعامل؛ إذ إنه في حال انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية. ويستحق المكافأة بما يعادل ربع الأجر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وعن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.