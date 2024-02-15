شاهد.. أمير المدينة يتفقد مركزي العمليات الذكية والخدمات الحكومية بـ"ملكية ينبع"

تفقد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مركزي العمليات الذكية، والخدمات الحكومية الشامل بالهيئة الملكية بينبع.
جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني.
وتأتي الزيارة التفقدية لمراكز الهيئة الملكية في ينبع ضمن إطار جولات أمير المدينة المنورة المتواصلة إلى محافظات ومدن المنطقة للاطلاع على منظومة الخدمات الحكومية والعامة التي تقدمها الجهات للسكان والزوار.
وفي بداية الزيارة اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على مكونات مركز العمليات الذكية الخدمية والتنموية، الذي جرى تصميمه وتجهيزه لربط التجهيزات الفنية والتقنية المتخصصة لمتابعة وإدارة مدينة ينبع الصناعية وفق المعلومات المتدفقة عبر الأجهزة والكاميرات المخصصة لمراقبة السلامة والحركة المرورية.
كما استمع إلى شرحٍ عن أنظمة إدارة تشغيل وصيانة المدينة، بالإضافة إلى نظام التحكم بشبكات الريّ ونظام إدارة النفايات وأنظمة الإنارة الذكية في الواجهة البحرية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي يشرف عليها مركز العمليات الرقمي بالهيئة الملكية بينبع.
إثر ذلك، زار أمير منطقة المدينة المنورة، مركز الخدمات الحكومية الشامل، واطّلع على منظومته التي تشمل كافة خدمات وزارة الداخلية وكتابة العدل ووزارة التجارة والغرفة التجارية ومكتب العمل والضمان الاجتماعي وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى خدمات المؤسسة العامة للتقاعد والعديد من الخدمات الحكومية الأخرى المقدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية في مقر المركز.
واستمع الأمير سلمان بن سلطان إلى شرح مفصل عن مستهدفات المركز التي تشمل تطبيق أفضل الممارسات العالمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة ينبع الصناعية، الأمر الذي ساهم في تحقيق 10 جوائز عالمية للمركز خلال العام 2023.
وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بدور مركز الخدمات الحكومية الشامل في الهيئة الملكية بينبع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمستفيدين بما يتواكب مع خطط وبرامج تحسين التعاملات الحكومية و إنجاز كافة المعاملات وفق منهجية عمل واضحة تلبي التطلعات و تتواكب مع حجم الدعم الذي هيئته القيادة الرشيدة –أيدها الله– لخدمة المواطن والمقيم والزائر بما يدعم خطط وبرامج التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.