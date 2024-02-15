شاهد.. أمير المدينة يتفقد مركزي العمليات الذكية والخدمات الحكومية بـ"ملكية ينبع"

إثر ذلك، زار أمير منطقة المدينة المنورة، مركز الخدمات الحكومية الشامل، واطّلع على منظومته التي تشمل كافة خدمات وزارة الداخلية وكتابة العدل ووزارة التجارة والغرفة التجارية ومكتب العمل والضمان الاجتماعي وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى خدمات المؤسسة العامة للتقاعد والعديد من الخدمات الحكومية الأخرى المقدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية في مقر المركز.