تهديدها البيئي استمر 8 أعوام.. ما إسهام السعودية في إنهاء أزمة الناقلة "صافر"؟

توشك أزمة ناقلة النفط اليمنية "صافر" على الانتهاء، مع إبحار السفينة "نوتيكا"، التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لمعالجة الأزمة، من جيبوتي إلى موقع "صافر" على بعد حوالي 4,8 ميل بحري قبالة ميناء الحديدة اليمني، لنقل نحو 1,14 مليون برميل من النفط الخام المخزنة في "صافر"، وكانت تهدد بوقوع كارثة بيئية هائلة في حال تسرب نفطها، الذي كان احتمالاً قائماً في ظل عدم خضوع "صافر" لأي صيانة منذ 2015، مما أدى إلى تآكل أجزاء من هيكلها.