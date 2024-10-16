إطلاق حصري لأحدث التقنيات التجميلية في السوق: إبرة UNIVA الأمريكية وإبرة REVITAL الإسبانية من خلال شركة Devoté

كما طرحت Devoté إبرة الذهب REVITAL الإسبانية، البديل العصري والفعال للبوتوكس، حيث تحتوي على مزيج مميز من الميزو بوتكس وPDRN. تُعد هذه الإبرة الحل الأمثل لشد البشرة واستعادة نضارتها، مما يساعد على تحسين مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل غير جراحي.