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إطلاق حصري لأحدث التقنيات التجميلية في السوق: إبرة UNIVA الأمريكية وإبرة REVITAL الإسبانية من خلال شركة Devoté

إطلاق حصري لأحدث التقنيات التجميلية في السوق: إبرة UNIVA الأمريكية وإبرة REVITAL الإسبانية من خلال شركة Devoté
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أعلنت شركة Devoté، الوكيل الحصري والموزع المعتمد في المملكة، عن توفر أحدث الابتكارات في مجال التجميل الطبي.

الآن، يمكن للمراكز الطبية والعيادات المتخصصة الاستفادة من تقنيات متقدمة تمثل نقلة نوعية في علاجات التجميل غير الجراحية.

إبرة UNIVA EXO HA الأمريكية تقدم حلاً ثوريًا بفضل احتوائها على الأكسوزوم النباتي مع أعلى تركيز من حمض الهيالورونيك.

يُعتبر هذا المزيج الفريد خطوة متقدمة في ترطيب البشرة وتجديد شبابها، مما يعزز من مرونتها ويقلل من علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ.

كما طرحت Devoté إبرة الذهب REVITAL الإسبانية، البديل العصري والفعال للبوتوكس، حيث تحتوي على مزيج مميز من الميزو بوتكس وPDRN. تُعد هذه الإبرة الحل الأمثل لشد البشرة واستعادة نضارتها، مما يساعد على تحسين مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل غير جراحي.

وتوفر شركة Devoté هذه المنتجات الحصرية في إطار سعيها الدائم لتقديم أحدث التقنيات العالمية للسوق المحلي، بما يضمن تجربة استثنائية للمستهلكين ونتائج مبهرة في مجال التجميل.

شركة Devoté
إبرة UNIVA EXO HA

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