مرصد الختم الفلكي يصور"شبح كاسيوبيا" من صحراء أبو ظبي

التقط مرصد الختم الفلكي الإماراتي التابع لمركز الفلك الدولي، صورة رائعة لسديم "شبح كاسيوبيا" من صحراء أبو ظبي.
ويسمى سديم "شبح كاسيوبيا"، بهذا الاسم لشكله ووقوعه داخل المجموعة النجمية "ذات الكرسي"، وهو عبارة عن غاز وغبار كوني، يقع على بعد 550 سنة ضوئية.
وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: إن هذا السديم يتكون في معظمه من الهيدروجين المتأين - يبدو باللون الأحمر- بسبب الأشعة فوق البنفسجية القادمة من نجم أزرق عملاق بالقرب منه لا يظهر في الصورة "غاما ذات الكرسي".
وكذلك يظهر اللون الأزرق الخفيف، بسبب انعكاس الأشعة عن الغبار الذي في السديم.
وأشار "عودة" إلى أن الصورة التقطت باستخدام تلسكوب المرصد الرئيس، بقطر 36 سم، وتكونت من: تجميع لـ 156 صورة بمرشح الهيدروجين، و153 أخرى بمرشح الكبريت، و155 بمرشح الأكسجين.
وبين أن مدة كل صورة استغرقت ثلاث دقائق، ما مجموعه 464 صورة، مدتها 23 ساعة.
يذكر أن فريق مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي، تكون من: أنس محمد، أسامة غنام، خلفان النعيمي.