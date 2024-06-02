مرصد الختم الفلكي يصور"شبح كاسيوبيا" من صحراء أبو ظبي

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة: إن هذا السديم يتكون في معظمه من الهيدروجين المتأين - يبدو باللون الأحمر- بسبب الأشعة فوق البنفسجية القادمة من نجم أزرق عملاق بالقرب منه لا يظهر في الصورة "غاما ذات الكرسي".