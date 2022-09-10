تقرير لوزارة البيئة: 30.1 ألف طن إنتاج المملكة من الرمان

وأوضح أن لثمار الرمان فوائد صحية وغذائية؛ حيث تُعد محفّزة لحرق الدهون في الجسم، وتحافظ على صحة البشرة، وتحسن القوى العقلية، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتسهم في خفض الكوليسترول، كما أظهرت العديد من الدراسات أن الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وله دور في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين، بالإضافة إلى فوائد استخدام قشر الرمان.