دعوات لمقاطعة مشاهير “المحتوى الهابط” ورجل أعمال يعلن وقف الإعلانات لديهم

وفي سياق متصل، أعلن أحد رجال الأعمال، عبر منصة “إكس”، وقف الإعلان لدى أي مؤثر أو صاحب محتوى مخالف للآداب والقيم، مؤكدًا أن القرار ينطلق من “المسؤولية المجتمعية”، ومضيفًا: “نبدأ بشركاتنا وندعو بقية أصحاب الأعمال والشركات لتبني هذه المبادرة، تماشيًا مع قيمنا في بناء الإنسان أولاً”.