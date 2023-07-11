"الحقيل" يبحث مع وزراء "التجارة" و"البيئة" و"الخزانة" بالحكومة التركية سبل تعزيز التعاون

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في أنقرة عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية؛ وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها.
والتقى الوزير الحقيل كلاً من: وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وهنأهم بمناسبة تعيينهم في الحكومة الجديدة، كما التقى رئيس الاتحاد التركي لنقابة المقاولين إردال إيرين، وعددًا من أعضاء نقابة المقاولين.
وناقش الحقيل خلال اللقاءات الثنائية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، واطلع على أفضل التجارب والممارسات التركية في القطاعين البلدي والإسكاني؛ بهدف الاستفادة من الخبرات التركية في تحقيق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرامجها ومبادراتها.
كما اطلع على التجربة التركية في مجالات التمويل والتشييد والبناء والتنمية الحضرية، كما ناقش فرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في السعودية، مستعرضًا التجربة السعودية في قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى التجارب في مجال تطوير المدن، والحفاظ على طابعها التاريخي.
وأكد "الحقيل" عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مشيرًا إلى مكانة البلدين، وتأثيرهما على المستوى الإقليمي والدولي، كما وجَّه الدعوة للوزراء والقطاع الخاص من الجانب التركي لزيارة السعودية، وحضور معرض سيتي سكيب جلوبال المزمع عقده سبتمبر المقبل في الرياض.
يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيشارك مع وزير التجارة التركي في منتدى الأعمال السعودي الذي سينطلق الأربعاء 12 يوليو الجاري في إسطنبول، وسيستعرض فرص الاستثمارات السعودية-التركية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.