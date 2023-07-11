"الحقيل" يبحث مع وزراء "التجارة" و"البيئة" و"الخزانة" بالحكومة التركية سبل تعزيز التعاون

كما اطلع على التجربة التركية في مجالات التمويل والتشييد والبناء والتنمية الحضرية، كما ناقش فرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في السعودية، مستعرضًا التجربة السعودية في قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى التجارب في مجال تطوير المدن، والحفاظ على طابعها التاريخي.