المتنزهات الطبيعية بنجران تكتسي الأخضر المطرز بالأزهار البرية مع موسم الأمطار

يمتد البساط الأخضر المتزين بالأزهار البرية هذه الأيام بمنطقة نجران عبر المنتزهات الطبيعية، وذلك بعد موسم الأمطار الأخير الذي تشهده المنطقة، حيث فاضت السدود وتكونت البحيرات الطبيعة الجاذبة مع انتعاش الأشجار المعمرة.
وتتمتع منطقة نجران بموارد طبيعية للجذب السياحي الداعم للتنمية السياحية وخاصة السياحة البيئية والطبيعية والترفيهية، في توافد الزوار والمتنزهين على المتنزهات البرية والجبلية في المنطقة.
وشكلت المتنزهات الطبيعية بمنطقة نجران متنفساً للعائلات والأفراد للتمتع بمناظرها الجميلة وهوائها المنعش، في ضوء ما تشهده من موسم مطري غزير، إضافةً إلى ما تنعم به من مقومات وموارد تبرز المظاهر السياحية الطبيعية في نجران، وما تمثله من مظاهر للحياة الفطرية التي تحوي النباتات البرية والحولية، والتي تزداد بروزاً مع سقوط الأمطار وتوافد الحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة .
وتمتاز منطقة نجران بوجود العديد من الأودية مثل وادي نجران، وحبونا، ويدمة، وعرقان، وتريمه، وصخي، وغيرها، ويبرز في الامتداد الغربي للمنطقة المرتفعات الجبلية التي حملت في جنباتها الجمال والبهاء وهي تكتسي بالرداء الأخضر وما حملته الأمطار من السيول المتدفقة على سهول وشعاب بئر عسكر ومغرة، وعاكفة، والحضن، وجبال العجمة وفريخ، مشكلةً شلالات وبحيرات طبيعية وبما تحتويه من أشجار معمرة وحولية تنوعت بين أشجار السمر، والسلم، والأثل، والسدر، والطلح، والغاف، والرمث، والتي وفرت بيئة طبيعية للطيور التي استوطنتها مثل حمام الغرد والقمري المطوق وطائر الحسون الجبلي.
وتحتوي منطقة نجران على 24 سداً تنتشر في أنحاء المنطقة بمختلف المحافظات والمراكز ، خصصت للاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتصريفها بما يضمن وفرة المياه الجوفية، حيث يعد سد وادي نجران أكبر سدود المنطقة بطول 5 كيلو وبارتفاع 73 م وتستوعب بحيرة السد 86 مليون م3 من المياه، وأشارت احصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة المتعلقة بمنسوب مياه السيول والأمطار التي استقبلتها سدود منطقة نجران خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك إلى استقبال سد وادي نجران 50 مليون م3 من المياه ، تم تصريف 45 مليون م3 منها، أما سدود المحافظات الشمالية ومنها سد يتم، ارتاد ، قطن، الصفاح، المغوى، فاستقبلت مجتمعةً خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 5126000 م٣ من مياه الأمطار والسيول.
وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية (واس) لتوثيق اللحظات التي ينعم بها مرتادو وزائرو المنتزهات الطبيعية الفطرية في منطقة نجران من قاطني المنطقة وزائريها للاستمتاع بتفاصيلها وجمال طبيعتها أكد المواطن محمد آل مشرف، انبهاره من جمال المتنزهات الطبيعية في المنطقة والتي لا تقل شأناً عن غيرها من المتنزهات المعروفة داخلياً وخارجياً، مؤكداً استمتاعه وعائلته بالأجواء اللطيفة، وما شاهدوه من مناظر، داعياً الجميع لزيارتها والوقوف عن كثب على تفاصيل جمالها، ونقاء هوائها.
وأبدى عدد من المواطنين إعجابهم بالمتنزهات الطبيعية البكر في منطقة نجران ، بما تحمله من جمال المكان وروعة المنظر ونظافته مع كثرة مرتاديها, داعين الجميع إلى زيارة المتنزهات الطبيعية في نجران، لما تتمتع به من جمال طبيعة وصفاء مكان، ونقاء هواء.