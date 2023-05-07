المتنزهات الطبيعية بنجران تكتسي الأخضر المطرز بالأزهار البرية مع موسم الأمطار

‏وتمتاز منطقة نجران بوجود العديد من الأودية مثل وادي نجران، وحبونا، ويدمة، وعرقان، وتريمه، وصخي، وغيرها، ويبرز في الامتداد الغربي للمنطقة المرتفعات الجبلية التي حملت في جنباتها الجمال والبهاء وهي تكتسي بالرداء الأخضر وما حملته الأمطار من السيول المتدفقة على سهول وشعاب بئر عسكر ومغرة، وعاكفة، والحضن، وجبال العجمة وفريخ، مشكلةً شلالات وبحيرات طبيعية وبما تحتويه من أشجار معمرة وحولية تنوعت بين أشجار السمر، والسلم، والأثل، والسدر، والطلح، والغاف، والرمث، والتي وفرت بيئة طبيعية للطيور التي استوطنتها مثل حمام الغرد والقمري المطوق وطائر الحسون الجبلي.