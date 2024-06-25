"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1265 حقيبة إيوائية في 3 ولايات بالسودان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 345 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 1.984 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.