"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1265 حقيبة إيوائية في 3 ولايات بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 420 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 2.013 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 345 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 1.984 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 حقيبة إيوائية للأسر النازحة في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 3.075 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.