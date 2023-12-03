"الخضيري": ابتعدوا عن العصائر المحلاة.. وذات "اللب والقشور" أكثر فائدة

ونصح الخضيري، بالابتعاد عن عصائر المحال الجاهزة التي يُضاف السكر إلى معظمها وبكمية كبيرة، خاصة أن إضافة السكر للعصائر ممنوعة ومخالفة للأنظمة ويمكن رفع بلاغ على المحال التي تبيعها عبر الرقم 940 لتتم مخالفتها وتحذيرها.