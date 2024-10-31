مكة المكرمة.. الهيئة الملكية تُتوّج بجائزة أفضل تطبيق جيومكاني لعام 2024

وأضافت أن مخرجات المنصة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة لمدينة مكة المكرمة، إذ تساعد على تطبيق المعايير العالمية والوطنية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الهيئة الملكية تعمل على توسيع نطاق المنصة الجيومكانية مع الجهات المعنية وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي الجيومكاني وتحليل البيانات الفورية.