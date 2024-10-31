مكة المكرمة.. الهيئة الملكية تُتوّج بجائزة أفضل تطبيق جيومكاني لعام 2024

تُوِّجت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمس الأربعاء، بجائزة أفضل تطبيق جيومكاني لعام 2024، لفئة الجهات الحكومية، والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على هامش ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية.
وأوضحت الهيئة الملكية أن الجائزة تفردت بها الهيئة الملكية لفئة الجهات الحكومية؛ لإطلاقها المنصة الجيومكانية الموحدة، والتي تهدف إلى إدارة البيانات الجيومكانية وتحسينها عبر منصة موحدة أسهمت في تعزيز استخدام البيانات بكفاءة.
وأضافت أن مخرجات المنصة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة لمدينة مكة المكرمة، إذ تساعد على تطبيق المعايير العالمية والوطنية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الهيئة الملكية تعمل على توسيع نطاق المنصة الجيومكانية مع الجهات المعنية وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي الجيومكاني وتحليل البيانات الفورية.
يُذكر أن الهيئة الملكية سبق وأن أحرزت جائزة الأداء المتميز في نظم المعلومات الجيومكانية في مؤتمر "إيزري" العالمي، والتي تُمنح تقديرًا للجهات التي أظهرت القدرة على الابتكار والقيادة في استخدام التقنيات العالمية، مما يؤكد اهتمام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة والخدمات المقدمة لسكانها وزوارها، وفق المعايير العالمية.