فعاليات معرض الصحة والجمال تنطلق اليوم في جدة

تنطلق اليوم فعاليات معرض الصحة والجمال في نسخته الثانية بمدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس الجاري في سوبر دوم، وسط حضور متوقع يتجاوز 25 ألف زائر.
ويعد المعرض واحداً من أبرز المنصات المتخصصة في الصحة والجمال، حيث يشكل فرصة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات الموجهة للرجال والنساء على حد سواء، إضافة إلى دوره التوعوي في تعزيز صحة المرأة وجمالها.
كما يتيح المعرض للزائرين الاطلاع على أحدث تقنيات الطب التجميلي والموضة والعناية، إلى جانب لقاء نخبة من الأطباء والجراحين وأخصائيي التجميل وخبراء العناية بالبشرة والشعر. وتقدم خلال الفعاليات استشارات مباشرة تشمل فحص البشرة والشعر والعيون، إلى جانب جلسات متخصصة حول تجديد الشباب وإبطاء الشيخوخة.
وتتخلل المعرض أركان تفاعلية وورش يومية تقام من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة والنصف مساء، مما يجعله ملتقىً جامعاً للصناعة والمهتمين بمجالات الصحة والجمال.