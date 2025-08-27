فعاليات معرض الصحة والجمال تنطلق اليوم في جدة

تنطلق اليوم فعاليات معرض الصحة والجمال في نسخته الثانية بمدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس الجاري في سوبر دوم، وسط حضور متوقع يتجاوز 25 ألف زائر.