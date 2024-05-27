الالتزام بما تعلنه السعودية في الحج واجب.. خلاف على موعد عيد الأضحى بهذه الدول

واستشهد "عودة" بما سُئِل عنه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عمّا إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال، فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟ فأجاب فضيلته، بقوله: "هذا يُبنى على اختلاف أهل العلم: هل الهلال واحدٌ في الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رُؤي بمكة المكرّمة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورُؤي في بلدٍ آخر قبل مكة المكرّمة بيومٍ وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر، فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قُدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة المكرّمة، وكان اليوم التاسع في مكة المكرّمة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، وهؤلاء الذين لم يُرَ في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي". [مجموع الفتاوى 20].