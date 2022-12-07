ضمن برنامج "ممتثل" .."بلدية الدائر" تغلق 30 محلاً مخالفًا وتصادر بضائع متنوعة

ودعا "معافا" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، من خلال مركز 940، موضحًا أنه تم مصادرة عدد من المواد الغذائية، والتي تتعلق بالصحة العامة، خلال جولاتها على عددٍ من المحال التجارية بالمحافظة، وشملت 3200 جرام من المعلبات، و5200 مل من العصائر، و334 من البضائع المختلفة، وأغلقت 30 محلاً تجاريًا، وذلك حرصًا من البلدية على صحة الجميع، والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين دون تهاون.