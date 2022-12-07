ضمن برنامج "ممتثل" .."بلدية الدائر" تغلق 30 محلاً مخالفًا وتصادر بضائع متنوعة

كثّفت بلدية محافظة الدائر؛ جولاتها الرقابية الميدانية الصباحية والمسائية، على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن برنامج (ممتثل)، والذي يهدف إلى تطبيق الرقابة الموحدة، في تفعيل دور البلديات، في سرعة رصد مخالفات المنشآت المختلفة، من خلال الزيارات التفتيشية التي ينفذها المراقبون، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية المهندس وليد معافا، الذي شدد على تكثيف الجولات الميدانية بمدينة الداير، والقرى والمراكز التابعة للبلدية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها، ومتابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحال التجارية.
ودعا "معافا" المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، من خلال مركز 940، موضحًا أنه تم مصادرة عدد من المواد الغذائية، والتي تتعلق بالصحة العامة، خلال جولاتها على عددٍ من المحال التجارية بالمحافظة، وشملت 3200 جرام من المعلبات، و5200 مل من العصائر، و334 من البضائع المختلفة، وأغلقت 30 محلاً تجاريًا، وذلك حرصًا من البلدية على صحة الجميع، والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين دون تهاون.