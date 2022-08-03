اعتماد فريق "جدد حياتك" التطوعي.. وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رؤية

وقَّع المدير التنفيذي لجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية عفاف العصيمي، مع رئيس فريق جدد حياتك التطوعي لجودة الحياة الكابتن حسن العبسي، مذكرة تفاهم لدعم العمل التطوعي والخيري والإنساني.
وتحدث قائد فريق جدد حياتك بأن العمل المشترك والتوأمة المجتمعية أساس النجاح بين الفريق والجمعية.
وأكد مدير العلاقات العامة بالفريق فواز الحربي، أهمية الشراكة المجتمعية، وأثرها الإعلامي في إبراز الأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع.
ومن جانب آخر احتفل الفريق بمناسبة اعتماد الفريق في منصة التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حضر هذا الحفل عدد من أعضاء الفريق المؤسسين.