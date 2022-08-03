اعتماد فريق "جدد حياتك" التطوعي.. وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رؤية

ومن جانب آخر احتفل الفريق بمناسبة اعتماد الفريق في منصة التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حضر هذا الحفل عدد من أعضاء الفريق المؤسسين.