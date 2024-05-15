"الخطيب": 250 ألف وظيفة في "السياحة" خلال الـ 5 سنوات الماضية

كشف وزير السياحة أحمد الخطيب عن توفير 250 ألف وظيفة في "السياحة" خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن نصف هذا الرقم كان للنساء.
يشار إلى أن "الخطيب" كان قد أكد أن المملكة تستثمر في قطاع السياحة انطلاقاً من ثقتها في إمكاناتها، وأن وزارة السياحة تعمل على توفير مليون فرصة عمل في القطاع وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.
ولفت إلى حرص وزارة السياحة على تمكين وتأهيل رأس المال البشري من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي أطلقتها، أبرزها برنامج "رواد السياحة"، مبيناً أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع السياحي يبلغ أكثر من 240 ألفاً، حيث تم تدريب أكثر من 2600 طالب سعودي في المملكة المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مبادرة (GREAT Futures) الذي يقام في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض خلال المدة من 14 - 15 مايو الجاري؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.