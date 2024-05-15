"الخطيب": 250 ألف وظيفة في "السياحة" خلال الـ 5 سنوات الماضية

ولفت إلى حرص وزارة السياحة على تمكين وتأهيل رأس المال البشري من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي أطلقتها، أبرزها برنامج "رواد السياحة"، مبيناً أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع السياحي يبلغ أكثر من 240 ألفاً، حيث تم تدريب أكثر من 2600 طالب سعودي في المملكة المتحدة.