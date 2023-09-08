يعملون على القضايا الدولية الملحة قبل "القمة".. تعرّف على "شيربا" جندي "العشرين" المجهول

يتوزع عمل قمة مجموعة العشرين 2023، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيوديلهي على ثلاثة مسارات: مجموعات المشاركة، والمسار المالي، ومسار شيربا. ومن خلال مسار شيربا، تجتمع 13 مجموعة عمل، و4 مبادرات تحت رئاسة الهند لمناقشة الأولويات وتقديم التوصيات؛ وكجزء من عملية صنع القرار في مجموعة العشرين، تقوم مجموعات العمل، التي تتألف من خبراء ومسؤولين من الوزارات المعنية، بقيادة تحليلات، ومناقشات متعمقة حول مجموعة من القضايا ذات الصلة دولياً في مجالات التركيز الخاصة بكل منها.