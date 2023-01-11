المملكة تشارك بـ 30 خبيراً في اجتماعات فرق العمل التابعة لـ"الأونسيترال"

ومثّل المملكة في الاجتماعات خبراء من اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، التي تضم في عضويتها كلاً من وزارات (العدل، الخارجية، التجارة، الاستثمار، المالية، النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للنقل والمركز السعودي للتحكيم التجاري ومجلس التجارة الإلكترونية ولجنة الإفلاس.