"ندلب" يُطلق هوية مبادرة التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع أن الأثر المتوقع من هذه المبادرة هو رفع مستوى تبنّي قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر إظهار الفوائد المرجوة من تطبيق هذه التقنيات، ونشر قصص النجاح وتوثيق الأثر، وزيادة الصادرات غير النفطية في القطاعات الأربعة؛ حيث يُقدر أن يسهم تطبيق هذه التقنيات في زيادة الكفاءة الإنتاجية بما يزيد على 20%، وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات غير النفطية.