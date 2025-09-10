أمير تبوك: الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وقال سمو أمير منطقة تبوك: إن الخطاب الملكي اتسم بالشمولية، وجاء تأكيدًا للنهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، وإيضاحًا لمكانة المملكة العربية السعودية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وثقلها السياسي، وسياستها الحكيمة التي ترتكز على التمسك بالثوابت الوطنية.
وأضاف سموه: إن الخطاب الملكي الكريم اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة، ورصد لأهم المنجزات الكبرى التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات، وتأكيد لمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الدخل، كما جسّد الخطاب الملكي الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة وعز الوطن والمواطن، بما يسهم في تنمية المواطن ويحقق الحياة الكريمة، والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت المواطن هو عمادها وغايتها.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.