أمير تبوك: الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا

وأضاف سموه: إن الخطاب الملكي الكريم اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة، ورصد لأهم المنجزات الكبرى التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات، وتأكيد لمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الدخل، كما جسّد الخطاب الملكي الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة وعز الوطن والمواطن، بما يسهم في تنمية المواطن ويحقق الحياة الكريمة، والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت المواطن هو عمادها وغايتها.