الشريف: أسعار السيارات بدول الجوار أقل من السعودية بـ20٪.. وزيادة الرقعة سبب الفارق

كشف سعيد الشريف، عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، عن أن أسعار السيارات في دول الجوار أقل من السعودية بـ20٪، وأن أرباح الوكلاء للسيارات قلّت في الفترة الأخيرة.
وقال "الشريف" عبر برنامج الراصد: إن ارتفاع أسعار السيارات عندنا مقارنة بدول الجوار بسبب نظام وزارة التجارة وأحكام الصيانة وقطع الغيار، وإلزام الوكيل بأن يفتح ما لا يقل عن 20 مدينة. وتختلف أوضاعنا عن الأوضاع في تلك الدول. والأسعار تخضع لطلب والعرض.
وأشار الشريف: أسعار السيارات ستنخفض في حال زيادة عدد المعروض في السوق. ولا يزال الرجال يستحوذون على النسبة الأعلى في شراء السيارات بواقع 75٪، وبعد قرار قيادة المرأة رُفعت نسبة شراء السيارات إلى 25٪؛ وبالتالي ارتفاع الأسعار بـ25٪.