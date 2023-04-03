الشريف: أسعار السيارات بدول الجوار أقل من السعودية بـ20٪.. وزيادة الرقعة سبب الفارق

‫وقال "الشريف" عبر برنامج الراصد: إن ارتفاع أسعار السيارات عندنا مقارنة بدول الجوار بسبب نظام وزارة التجارة وأحكام الصيانة وقطع الغيار، وإلزام الوكيل بأن يفتح ما لا يقل عن 20 مدينة. وتختلف أوضاعنا عن الأوضاع في تلك الدول. والأسعار تخضع لطلب والعرض.