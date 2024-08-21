"إحكام" توضح الفرق بين طلبات التعديل الشكلية واستكمال إجراءات صك الاستحكام

أما طلبات التعديل الشكلية، ويُعنى به طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي ذاته والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، ومنها: إضافة المساحة الإجمالية، وتعديل الاسم أو اللقب، أو تعديل خطأ مادي كتابي، أو إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي، أيضاً منها طلبات تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين، أو تعديل رقم السجل المدني أو إضافته لمن لم يسجل في سكه رقم حفيظة أو كان غير مطابق للرقم المدون في الهوية، كذلك تحويل القياسات إلى مترية.