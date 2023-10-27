تفوَّق في الأبعاد الخمسة ونال الوصافة.. جائزة عالمية لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

بعد منافسة مع أكثر من 500 مشروع من 46 دولة مختلفة، وبلجان تحكيم دولية، وللمرة الثانية على التوالي، فاز مجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمُّع الطائف الصحي، بالمركز الثاني عالميًّا في مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات الـ 46 الذي أقيم في دولة البرتغال.
ويُعتبر برنامج جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) أحد أهم البرامج المعترف بها عالميًّا لتكريم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية.
وتعد الجائزة التي تُوج بها المجمع أعلى تكريم لأي مستشفى يُظهر التميز في كل الأبعاد الخمسة لتقديم الرعاية الصحية، وهي: "جودة الخدمة الصحية، وتجربة المريض، والنتائج السريرية والمساواة الصحية، وكفاءة التكلفة، ورفاهية القوى العاملة".
يُذكر أن الجائزة تسلمها مدير المجمع مبارك اليامي خلال استضافة هيئة الصحة بالعاصمة البرتغالية لشبونة المؤتمر العالمي السادس والأربعين للمستشفيات IHF في الفترة من 25-27 أكتوبر 2023.