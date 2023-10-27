تفوَّق في الأبعاد الخمسة ونال الوصافة.. جائزة عالمية لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

بعد منافسة مع أكثر من 500 مشروع من 46 دولة مختلفة، وبلجان تحكيم دولية، وللمرة الثانية على التوالي، فاز مجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمُّع الطائف الصحي، بالمركز الثاني عالميًّا في مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات الـ 46 الذي أقيم في دولة البرتغال.