الشيباني: ندرس إمكانية استخدام مياه البحر منخفضة الملوحة في الزراعة

وأضاف بأن الاعتماد على الزراعة في المناطق التي تعتمد على المياه المتجددة وحصاد مياه الأمطار الزراعة فيها تطور كبير في الزراعة ذكية استخدام الزراعة المائية بطرق مرشده ورفع كفاءة الري وكذلك الزراعة الملحية كما ندرس إمكانية استخدام مياه البحر منخفضة الملوحة في الزراعة بالمختصر هناك تكامل وتوافق بين إستراتيجية القطاع الزراعي والمياه الهدف هو استدامة الزراعة ومساهمتها الناتج المحلي وسد جزء من الأمن الغذائي وأيضاً الاستدامة المياه وأن تكون راقد وداعم لقطاع الزراعي.