الشيباني: ندرس إمكانية استخدام مياه البحر منخفضة الملوحة في الزراعة

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه د. عبدالعزيز الشيباني أن القطاع الزراعي لديه خطط ستؤدي إلى رفع الإنتاج واستدامة موارد المياه وعدم الضغط عليها ندرس إمكانية استخدام مياه البحر منخفضة الملوحة في الزراعة.
وقال الدكتور عبدالعزيز الشيباني بأن القطاع الزراعي مكون هام من مكونات الاقتصاد الوطني ومساهم في الأمن الغذائي ومهم جداً ما يجري بالتكامل بين إستراتيجية المياه وإستراتيجية الزراعة المهم استدامة الموارد المائية والقطاع الزراعي لديه خطط ستؤدي إن شاء الله إلى رفع الإنتاج واستدامة موارد المياه وعدم الضغط عليها وأذكر لك مثال إيقاف زراعة الأعلاف بالتالي ساهم بتوفير كميات كبيرة من المياه بين 8 إلى 10 مليارات متر مكعب.
وأضاف بأن الاعتماد على الزراعة في المناطق التي تعتمد على المياه المتجددة وحصاد مياه الأمطار الزراعة فيها تطور كبير في الزراعة ذكية استخدام الزراعة المائية بطرق مرشده ورفع كفاءة الري وكذلك الزراعة الملحية كما ندرس إمكانية استخدام مياه البحر منخفضة الملوحة في الزراعة بالمختصر هناك تكامل وتوافق بين إستراتيجية القطاع الزراعي والمياه الهدف هو استدامة الزراعة ومساهمتها الناتج المحلي وسد جزء من الأمن الغذائي وأيضاً الاستدامة المياه وأن تكون راقد وداعم لقطاع الزراعي.