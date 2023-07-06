شاهد.. "خالد الفيصل" في مرسمه يدلل بفنه وريشته حفيدته "العنود"

نشر المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، صورة حديثه لوالده الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وأطلّ فيها الأمير الفيصل وهو يرسم صورة لحفيدته الأميرة العنود بنت سعود، وعلق عليها الأمير بندر قائلاً : "في مرسمه عصر اليوم الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- يدلل بفنه وريشته ابنة أخي الأميرة العنود بنت سعود".
وتداول المغردون، الصورة للأمير الفيصل وسط إعجابهم ودعواتهم، وكتب الإعلامي محمد الطميحي: "الله يديمه.. شعرًا .. وإبداعًا .. وإدارة".
وعلق الباحث الاستراتيجي الدكتور عواض القرني قائلاً: "اللهم احفظ لنا سمو الأمير خالد الفيصل وأمده بالصحة والعافية، فارس الكلمة وشاعر العذوبة ومهندس الجُمل في إنسان التدين والطيب والأخلاق وحنكة المسؤول الذي يتفق الناس على حبه وتقديره. يشهد الله على محبتي لهذا الرمز الكبير".
ورسم الأمير خالد الفيصل 193 لوحة وأقام 14 معرضًا تشكيليًا في 10 مدن وعواصم داخلية وخارجية منها: المعرض التشكيلي الأول بعنوان (لوحات فنية) 1406هـ الرياض مركز الخزامى، 53 لوحة زيت وقواش افتتاح الأمير سلطان بن عبدالعزيز، معرض (الجهاد في فلسطين وأفغانستان) 1409هـ 68 لوحة، معرض (ألوان وحروف) 1415هـ جدة والرياض 17 لوحة، معرض أمريكا 1997، الرباط 1999، بريطانيا 2001 مع الأمير تشارلز، 2005 البرتغال وفرنسا، معرض (أديم الوطن) 1438هـ 31 لوحة من الطبيعة، معرض 2018 جدة رتز كالرلتون.
كما أن له عشرات الأمسيات وعدة دواوين شعرية بها مئات القصائد وكنوز الفكر والكلام.