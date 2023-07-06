شاهد.. "خالد الفيصل" في مرسمه يدلل بفنه وريشته حفيدته "العنود"

ورسم الأمير خالد الفيصل 193 لوحة وأقام 14 معرضًا تشكيليًا في 10 مدن وعواصم داخلية وخارجية منها: المعرض التشكيلي الأول بعنوان (لوحات فنية) 1406هـ الرياض مركز الخزامى، 53 لوحة زيت وقواش افتتاح الأمير سلطان بن عبدالعزيز، معرض (الجهاد في فلسطين وأفغانستان) 1409هـ 68 لوحة، معرض (ألوان وحروف) 1415هـ جدة والرياض 17 لوحة، معرض أمريكا 1997، الرباط 1999، بريطانيا 2001 مع الأمير تشارلز، 2005 البرتغال وفرنسا، معرض (أديم الوطن) 1438هـ 31 لوحة من الطبيعة، معرض 2018 جدة رتز كالرلتون.