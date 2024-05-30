"الإذاعة والتلفزيون" تحصد 10 جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

وقدّم الرئيس التنفيذي شكره للقائمين على المهرجان ولمملكة البحرين على استضافتها الكريمة، ولمنسوبي الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الجوائز تثبت نجاح رهان الهيئة على استراتيجيتها في المحتوى الذي يرتكز على إبراز المحتوى المحلي وفق أعلى المعايير العالمية وهو الأمر الذي يستحق عليه جميع منسوبي الهيئة الشكر والامتنان.