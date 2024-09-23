القيادة تهنئ الرئيس أنورا ديساناياكي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لسريلانكا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.
وعبَّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.