القيادة تهنئ الرئيس أنورا ديساناياكي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لسريلانكا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.