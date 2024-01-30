الحلّ الآمن تقدمه "عيادات جوفا".. إجراء جلسات شد الوجه غير الجراحي بواسطة تقنيات حديثة

وأشار إلى أنه بالرغم من أن شد الوجه بالخيوط يعد حلًا مثاليًا لمحاربة التجاعيد، إلا أن لها حدودًا معينة، إذ لا يمكن اللجوء إليها في حالة التجاعيد الكبيرة التي تشتمل على جلد زائد أو في حالة البشرة الرقيقة، أو إذا كانت الأنسجة متهالكة بالفعل.