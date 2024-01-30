الحلّ الآمن تقدمه "عيادات جوفا".. إجراء جلسات شد الوجه غير الجراحي بواسطة تقنيات حديثة

أسهمت التقنيات الحديثة والابتكارات الرائدة في مجال تجميل البشرة واستعادة شباب الوجه في عيادات جوفا في الرياض، في جعل عمليات شد الوجه لمكافحة علامات التقدم بالسن وتحسين المظهر العام، من أكثر العمليات أمانًا وسهولةً.
وقال الدكتور وليد العجروش استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي، من عيادات جوفا للأمراض الجلدية وطب التجميل والليزر بالرياض: نقدم مجموعة من عمليات شد الوجه الجراحية منها وغير الجراحية بأنواعها، والتي تعد من بين أكثر العمليات الجراحية أمانًا وأقل ألمًا، ومن العمليات غير الجراحية نستخدم الخيوط وتدوم حوالي 18 شهرًا، وتستغرق جلسة العلاج 45 دقيقة على الأكثر، وتصلح للتخلص من التجاعيد في الخدين أو الجبهة.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن شد الوجه بالخيوط يعد حلًا مثاليًا لمحاربة التجاعيد، إلا أن لها حدودًا معينة، إذ لا يمكن اللجوء إليها في حالة التجاعيد الكبيرة التي تشتمل على جلد زائد أو في حالة البشرة الرقيقة، أو إذا كانت الأنسجة متهالكة بالفعل.
يُذكر أن عملية شد الوجه لا تعالج الضرر الناتج بسبب التعرض لأشعة الشمس، بما فيها الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وعليه يمكن اللجوء لعمليات تجميل أخرى.
من جهتها، أكدت الدكتورة رشا زين العابدين المتخصصة في الجلدية والتجميل والليزر في عيادات جوفا، أن أطباء عيادات جوفا يستخدمون العديد من الإجراءات غير الجراحية، بما فيها الفيلر التعبوي أو غير التعبوي، والذي يعد من أكثر الإجراءات شيوعًا لإضفاء مظهر متجدد، وهناك أيضًا الألثيرا.
وقالت: عمليات شد الوجه بالخيوط تعتمد على إدخال خيوط رفيعة بواسطة إبر دقيقة جدًا في الأنسجة الدهنية تحت البشرة مباشرة، وتعد من الوسائل غير الجراحية الآمنة بشكل عام، إذ تساعد على التخلص من التجاعيد.
وأضافت الدكتورة "رشا": "تساعد طريقة شد الوجه بالخيوط على زيادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي يتم شد الأنسجة بشكل إضافي في المواضع المعالجة، وتتميز هذه الطريقة بأنها إجراء يتم بحد أدنى من التدخل الجراحي، وذلك دون استعمال مشرط جراحي وبشكل خالٍ من الألم تقريبًا".
من جهته، قال الدكتور محمد العجلان استشاري الأمراض الجلدية والليزر والطب التجميلي في عيادات جوفا: "يختار الكثير من العملاء الموجات الصوتية أو الليزر لشد الوجه؛ لكونه من أبسط الإجراءات في شد الوجه، وهو إجراء غير جراحي بسيط يختاره كل من النساء والرجال على حدٍ سواء، ويتم استخدامه عادة لشد البشرة التي تعاني من الارتخاء والترهّل".
وأضاف: وتحفز حرارة الموجات إنتاج الكولاجين الذي يجعل البشرة مشدودة ورطبة وتتمتع بمظهر صحي وأكثر حيوية، ويتم إجراء الموجات الصوتية والليزر على مدار بضعة شهور؛ وذلك بهدف إظهار النتائج النهائية، ولكن يعد هذا الخيار من أفضل خيارات العناية بالبشرة الفعالة والآمنة".
وأردف "العجلان": هذه الخيارات غير الجراحية تتمتع بدرجة أمان عالية ونتائج جيدة عبر شد البشرة وتحفيز الكولاجين دون التعرض للمضاعفات المحتملة للعمليات الجراحية.
ولفت إلى أنه عادةً ما يتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي، وتكون فترة الاستشفاء من يومين إلى ثلاثة أيام، كما يمكن دمج أكثر من إجراء غير جراحي في نفس الوقت؛ وذلك للحصول على نتائج أفضل.