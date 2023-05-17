"فيصل بن فرحان" يتسلم رئاسة القمة العربية.. ويؤكد: المنطقة تمر بتحديات كبيرة

ويناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية الـ32 مشروعات القرارات التي سترفع لها، والتي تتضمن عددًا من القضايا السياسية المهمة، وفي مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية، وكذلك هناك ملفان أحدهما اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية، وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.