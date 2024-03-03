تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم".. نائب أمير مكة يُدشّن فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

دشّن نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقرّ الإمارة بجدة، اليوم؛ فعالياتِ "اليوم العالمي للدفاع المدني" بالمنطقة، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم"، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، واستمع إلى شرحٍ عن الأنشطة التوعوية التقنية التي تستهدف جميعَ شرائح المجتمع والفئات العمرية، وتوضح أهمية السلامة وجعلها أسلوبَ حياة؛ لضمان حماية الأرواح والممتلكات.