11 فرصة عقارية مثالية بمزاد بكّة

يعرض المزاد 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة بمدينة مكة المكرمة ، ويتكون العقار الأول من مبنى تجاري بمساحة 2,352 متر مربع ، العقار الثاني معرض تجاري بمساحة 2,095.40 متر مربع ، العقار الثالث شقة سكنية بجوار الحرم المكي بمساحة 103.35 متر مربع العقار الرابع شقة سكنية بمساحة 157.3 متر مربع العقار الخامس أرض سكنية بمساحة 425 متر مربع العقار السادس أرض سكنية بمساحة 819 متر مربع العقار السابع عمارة و حوش بمساحة 1054.2 متر مربع العقار الثامن عمارة سكنية بالقرب من الحرم المكي بمساحة 178.38 متر مربع العقار التاسع بيت شعبي بمساحة 100.23 متر مربع العقار العاشر بيت شعبي بمساحة 112.2 متر مربع العقار الحادي عشر بيت شعبي بمساحة 123.62 متر مربع.