11 فرصة عقارية مثالية بمزاد بكّة

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد " بكّة " حضوري / إلكتروني وذلك يوم الإثنين 18 / 11 / 2024 م الموافق 16 / 05 / 1446 هـــ ً الساعة 4 مساءًا حضوريا بقاعة الجوهرة بفندق هوليداي إن العزيزية بمكة المكرمة وإلكترونيا بمنصة الدال للمزادات .
يعرض المزاد 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة بمدينة مكة المكرمة ، ويتكون العقار الأول من مبنى تجاري بمساحة 2,352 متر مربع ، العقار الثاني معرض تجاري بمساحة 2,095.40 متر مربع ، العقار الثالث شقة سكنية بجوار الحرم المكي بمساحة 103.35 متر مربع العقار الرابع شقة سكنية بمساحة 157.3 متر مربع العقار الخامس أرض سكنية بمساحة 425 متر مربع العقار السادس أرض سكنية بمساحة 819 متر مربع العقار السابع عمارة و حوش بمساحة 1054.2 متر مربع العقار الثامن عمارة سكنية بالقرب من الحرم المكي بمساحة 178.38 متر مربع العقار التاسع بيت شعبي بمساحة 100.23 متر مربع العقار العاشر بيت شعبي بمساحة 112.2 متر مربع العقار الحادي عشر بيت شعبي بمساحة 123.62 متر مربع.
حيث تقع على أهم الطرق الكبيرة كـطريق الدائري الثالث وشارع الحج وفي أهم الأحياء مثل حيّ الشوقية والخنساء والتنعيم والملك فهد والعوالي واجياد السد وجرهم والسلمانية والطنطباوي كما تتميز بقربها من الخدمات النوعية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة طيبة الخير للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0547503444