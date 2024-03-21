"أحمر" بالرياض والقصيم والمدينة.. إنذارات "الأرصاد" تتوالى و7 مناطق موعودة بالأمطار

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في الرياض تستمر حتى الحادية عشرة مساء بمحافظات الدوادمي وعفيف، وفي القصيم بمحافظات: (الخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وعنيزة، وعيون الجواء)؛ فيما تشمل كلًّا من: (الحناكية، والمهد) في المدينة المنورة.