على متن رحلات "كروز السعودية".. أكثر من 900 سائح يزورون جدة التاريخية

شهدت منطقة البلد بجدة التاريخية، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو خلال هذا الأسبوع، زيارة أكثر من 900 سائح قدموا على متن رحلات كروز السعودية، اطلعوا خلالها على المقومات السياحية الطبيعية والثقافية والتراثية، وذلك ضمن جهود برنامج جدة التاريخية " البلد" وكروز السعودية للتعريف بتراث وتاريخ وأصالة المنطقة التاريخية واكتشاف ثقافة وطبيعة المملكة.
وشملت جولة الزوار مباني وأروقة وحارات جدة القديمة من خلال تفاصيل مبانيها العتيقة وهندستها المعمارية التقليدية ورواشينها الخشبية ومساجدها ذات الطراز المعماري الذي عُرِفَت به قديمًا، وأسواقها المزدحمة وشوارعها الضيقة المتعرجة المشهورة بمحال بيع الحرف اليدوية التقليدية والتوابل والمنسوجات، إضافةً إلى المتاحف التراثية، كما استمع الزوار إلى شرح للكثير من الصور التاريخية التي تبين حضارة وتاريخ مدينة جدة، بجانب عرض عدد من الخرائط للمدينة على مر المراحل الزمنية المختلفة.
وتعكس هذه الزيارات أهمية التعاون السياحي بين المناطق السياحية في المملكة ومشاريعها مثل: مشروع كروز السعودية المنبثق من صندوق الاستثمارات السعودية لدعم قطاع السياحة البحرية في المملكة، وبرنامج البلد وما يحققه هذا التعاون من تجربة غنية واستثنائية للزوار، تسهم في دعم النمو المتسارع للقطاع السياحي في المملكة.
وأوضحت "كروز السعودية" أن هذا التعاون له دور هام في تحقيق أهداف "كروز السعودية" الاستراتيجية الرامية إلى استقبال 1.3 مليون زائر عبر السفن السياحية (الكروز) بحلول عام 2035، وتوفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 للمملكة، التي تستهدف تطوير قطاع السياحة ليشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة واستقبال 100 مليون زائر سنويًا.