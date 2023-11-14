على متن رحلات "كروز السعودية".. أكثر من 900 سائح يزورون جدة التاريخية

وشملت جولة الزوار مباني وأروقة وحارات جدة القديمة من خلال تفاصيل مبانيها العتيقة وهندستها المعمارية التقليدية ورواشينها الخشبية ومساجدها ذات الطراز المعماري الذي عُرِفَت به قديمًا، وأسواقها المزدحمة وشوارعها الضيقة المتعرجة المشهورة بمحال بيع الحرف اليدوية التقليدية والتوابل والمنسوجات، إضافةً إلى المتاحف التراثية، كما استمع الزوار إلى شرح للكثير من الصور التاريخية التي تبين حضارة وتاريخ مدينة جدة، بجانب عرض عدد من الخرائط للمدينة على مر المراحل الزمنية المختلفة.