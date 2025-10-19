العراق يثمّن موقف السعودية الرافض للإساءة ويعلن إجراءات ضد المسيئين

ثمّنت هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الموقف المسؤول للمملكة العربية السعودية وإجراءاتها القانونية تجاه التجاوزات الإعلامية الصادرة من بعض المستخدمين السعوديين، والتي تضمنت عبارات طائفية أعقبت مباراة المنتخبين العراقي والسعودي في 14 أكتوبر الجاري.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الجانب السعودي أظهر حرصًا واضحًا على تعزيز الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين البلدين، مشيرةً إلى أن الأصوات التي حاولت بثّ التعصب أو الإساءة لا تمثل الروح الحقيقية لجماهير الكرة السعودية، التي تجمعها بالعراقيين روابط أخوّة وتاريخ طويل من التنافس الشريف على المستطيل الأخضر.
وأضاف البيان أن الهيئة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تجاوزت المعايير الإعلامية، مشددة على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية في البلدين لتعزيز القيم الرياضية والإنسانية، وتوثيق العلاقات الأخوية التي تعبّر عنها المنافسات النزيهة وروح الاحترام المتبادل.
واختتمت هيئة الإعلام والاتصالات بيانها بالتأكيد على أن الساحات الرياضية ستبقى ميدانًا للتقارب والصفاء والتنافس الشريف بين الشعبين الشقيقين.