بسبب "الديزل واللواقط المقوية".. أهالي العارضة يشتكون من ضَعْف شبكة الإنترنت

وقال سكان يقطنون قرى جنوب المحافظة، منها (أبو العشرة ورفيح وعرق والمقطاع)، وغيرها.. إنهم يعانون من ضعف شبكة الإنترنت بشكل كبير جدًّا بالرغم من وجود أبراج قريبة، وفي موقع استراتيجي مرتفع.. مشيرين إلى أنهم يضطرون للخروج من منازلهم لأنهاء بعض الإجراءات التي يجب فيها استخدام الإنترنت، من تعاملات بنكية وحكومية وغيرها، وليس الحال أفضل في القرى الواقعة إلى الجنوب الغربي من المحافظة؛ إذ إنها تعاني أيضًا من المشكلة نفسها، ضعف في شبكة الإنترنت على الرغم من وجود أكثر من أربعة أبراج في تلك القرى. لافتين إلى أن بعضها يعمل على الديزل؛ لذلك تجد البرج يخرج عن الخدمة بين الفترة والأخرى. وأيضًا هناك أبراج تدعيمها ضعيف للشبكة.