فزعة "الريثي".. 12 كم مشيًا تكتب "قصة إنقاذ رحالة بولندي علق بجبال شقراء"

وفي التفاصيل التي رواها "الريثي" لـ"سبق"، أن الرحالة البولندي "سباستان كاكفا" يقيم في الرياض وتربطه علاقة قوية مع "الريثي"، وأنه معتاد على زيارة جبال الريث لاكتشافها، وفي هذه المرة زار الرحالة أحد المواقع الخطيرة وعلق بقمم الجبال، وتواصل مع "الريثي" لإنقاذه؛ مما اضطره لقطع مسافة 12 كيلومترًا مشيًا على الأقدام حتى الوصول لموقعه الخطير والخروج به إلى موقع آمن.