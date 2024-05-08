مساعد المشرف على برنامج إعمار اليمن يلتقي وفدًا بريطانيًّا

التقى مساعدُ المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، في مقرّ البرنامج بالرياض، اليوم؛ مديرَ التطوير نائب رئيس البعثة البريطانية في اليمن "تشارلز هاربر".
وشهد اللقاءُ استعراضَ الجهود التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، وسبل تعزيز التعاون والشراكات لخدمة أهداف التنمية في الجمهورية اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم حتى الآن "229" مشروعًا ومبادرة تنموية خدمة للأشقاء اليمنيين في "8" قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.