مساعد المشرف على برنامج إعمار اليمن يلتقي وفدًا بريطانيًّا

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم حتى الآن "229" مشروعًا ومبادرة تنموية خدمة للأشقاء اليمنيين في "8" قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.