"الأرصاد": أمطار غزيرة على الباحة ومتوسّطة على جازان

وتشمل الحالة محافظات: الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، والحرّث، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد.