"الأرصاد": أمطار غزيرة على الباحة ومتوسّطة على جازان

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد تنبيهَيْن بخصوص تقلبات جوية، تشمل عددًا من محافظات منطقتَي الباحة وجازان.
وفيما يتعلّق بمنطقة الباحة نبّهت "الأرصاد" إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد وجريان الأودية.
وشمل التنبيهُ مدينةَ الباحة ومحافظات القرى والعقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّنت "الأرصاد" أنّ الحالة تستمرّ حتى الساعة 11 مساءً.
أمّا بخصوص منطقة جازان: فقد نبهت "الأرصاد" إلى هطول أمطار متوسطة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة محافظات: الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، والحرّث، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة تستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً.