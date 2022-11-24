الموافقة على ١٠٠ وكالة لتوظيف الفلبينيين في السعودية

وأشارت تقرير قناة "جي إم آي نيوز" الفلبينية إلى أنه حتى نهاية الشهر الحالي، تمت الموافقة على ١٠٠ مكتب توظيف، وأن هناك عددًا آخر من المكاتب تتم مراجعة إجراءاتها.