الموافقة على ١٠٠ وكالة لتوظيف الفلبينيين في السعودية

صرّحت إدارة العمال الفلبينية، بأنه تمت الموافقة على ١٠٠ وكالة توظيف لتوظيف العمالة الفلبينية في السعودية.
وأشارت تقرير قناة "جي إم آي نيوز" الفلبينية إلى أنه حتى نهاية الشهر الحالي، تمت الموافقة على ١٠٠ مكتب توظيف، وأن هناك عددًا آخر من المكاتب تتم مراجعة إجراءاتها.
وذكر التقرير أن الطلب السعودي على عمال الإنشاء والمباني يرتفع في الوقت الحالي، إضافة إلى العاملات المنزليات.
وتقوم إدارة العمالة والمهاجرين الفلبينية بإنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء لوكالات التوظيف، وتمت الموافقة على الوكالات المدرجة في القائمة البيضاء من قِبَل المسؤولين في السعودية والفلبين؛ بينما الوكالات في القائمة السوداء لديها قضايا عالقة.
واستأنفت المملكة مطلع شهر نوفمبر الجاري توظيف العمال الفلبينيين، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم الاستقدام للعاملات المنزلية عند ١٧٢٨٨ ريالًا.