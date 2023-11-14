محليات

مرور "خميس مشيط" يقبض على هندي يروج "الشبو"

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
مرور "خميس مشيط" يقبض على هندي يروج "الشبو"

قبض مرور محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية الهندية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

خميس مشيط
الإدارة العامة للمرور
مادة الشبو المخدرة

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