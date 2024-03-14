عدد المسجلين تجاوز 100 ألف.. "البرنامج الوطني" للكشف عن الموهوبين يعلن نتائج عامِه الـ14

وبلغ عدد الطلاب المكتشفين والمؤهلين لتقديم الرعاية لهم هذا العام، أكثر من 84 ألف طالب وطالبة، ويجري العمل على ترشيحهم للبرامج والخدمات المقدمة حسب معايير البرامج ومتطلباتها، وسينضم الطلبة إلى زملائهم المكتشفين من السنوات الماضية؛ ليتجاوز عدد المكتشفين منذ انطلاق البرنامج، أكثر من 215 ألف موهوب وموهوبة؛ حيث أدى المقياس لهذا العام في المستوى الأول، والذي يشمل الصفوف (الثالث والرابع والخامس الابتدائي) 34%، وفي المستوى الثاني، الصفوف (السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط) 35%؛ بينما سجل طلبة المستوى الثالث (الثالث المتوسط والأول الثانوي) 31% من إجمالي الطلبة المؤدين للمقياس، كما بلغت نسبة الطلبة السعوديين 96% من إجمالي عدد المؤدين للمقياس؛ في حين بلغت نسبة الطلبة غير السعوديين 4%، كما أدى المقياس باللغة العربية 93% من إجمالي الطلبة؛ في حين أدى 7% من الطلبة المقياس باللغة الإنجليزية.