عمره أكثر من ألف عام.. "CNN": شاهد سر انجذاب السياح إلى هذا الحي القديم بالسعودية

ويضيف: "رغم أنه كانت هناك مبان شاهقة جدًّا في مدن أخرى مثل مكة، إلا أنها أزيلت إلى حد كبير الآن. وأعتقد أنه فقط في جدة عندما تقف في حي البلد، تشعر أنك في مكان تاريخي".