رتال توقع اتفاقية مع شركة روشن لتطوير 363 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 375 مليون ريال في حي سدرة في الرياض

وقال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال: إن هذه الشراكة مع روشن هي امتداد للشراكات والعمل السابق مع شركة روشن حيث تعمل رتال حاليا على تطوير أكثر من 1000 وحدة سكنية ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة.